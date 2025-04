Pasqua 25 Aprile e 1 Maggio come cambiano i servizi Atb e Teb

Aprile compresi, in concomitanza con la sospensione delle lezioni scolastiche per le festività Pasquali, le linee ATB circoleranno su tutta la rete con l’orario del sabato, senza corse scolastiche; allo stesso modo, le linee TEB applicheranno l’orario feriale non scolastico con un tram ogni 15 minuti.Faranno eccezione le funicolari (Città Bassa – Città Alta e San Vigilio) e la linea 3 per l’intera giornata e la linea 1 dopo le 20.30, che seguiranno il regolare orario giornaliero.Nelle giornate di lunedì 21 e venerdì 25 Aprile e giovedì 1° Maggio , sia ATB che TEB applicheranno gli orari del servizio festivo e l’ATB Point di Largo Porta Nuova sarà chiuso. Bergamonews.it - Pasqua, 25 Aprile e 1° Maggio: come cambiano i servizi Atb e Teb Leggi su Bergamonews.it Bergamo. ATB comunica che da giovedì 17 a sabato 26compresi, in concomitanza con la sospensione delle lezioni scolastiche per le festivitàli, le linee ATB circoleranno su tutta la rete con l’orario del sabato, senza corse scolastiche; allo stesso modo, le linee TEB applicheranno l’orario feriale non scolastico con un tram ogni 15 minuti.Faranno eccezione le funicolari (Città Bassa – Città Alta e San Vigilio) e la linea 3 per l’intera giornata e la linea 1 dopo le 20.30, che seguiranno il regolare orario giornaliero.Nelle giornate di lunedì 21 e venerdì 25e giovedì 1°, sia ATB che TEB applicheranno gli orari delo festivo e l’ATB Point di Largo Porta Nuova sarà chiuso.

