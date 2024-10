Grande Fratello, Giglio in difficoltà: chiarire la sua posizione con Yulia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grande Fratello, Giglio in difficoltà: il concorrente preferisce chiarire la sua posizione con Yulia. Ecco cosa è emerso Grande Fratello, Giglio si trova in difficoltà. Da diverse settimane il giovane modello ha instaurato un bellissimo legame d’amicizia con Yulia. Il loro legame però è stato messo in discussione nel corso della puntata di lunedì sera. Giglio non riesce a capire in quale direzione continuare il rapporto con la giovane e si rivolge a Javier Martinez per dei preziosi consigli. Il pallavolista prima di esporsi, cerca di capire il punto di vista di Giglio verso Yulia ed ha affermato: “Devi capire per te chi è davvero importante”. 361magazine.com - Grande Fratello, Giglio in difficoltà: chiarire la sua posizione con Yulia Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)in: il concorrente preferiscela suacon. Ecco cosa è emersosi trova in. Da diverse settimane il giovane modello ha instaurato un bellissimo legame d’amicizia con. Il loro legame però è stato messo in discussione nel corso della puntata di lunedì sera.non riesce a capire in quale direzione continuare il rapporto con la giovane e si rivolge a Javier Martinez per dei preziosi consigli. Il pallavolista prima di esporsi, cerca di capire il punto di vista diversoed ha affermato: “Devi capire per te chi è davvero importante”.

Grande Fratello 2024 - Yulia e Giglio sempre più vicini : sta nascendo un’amore? | Video Mediaset - Tra i due c’è una forte complicità e naturalezza con Yulia che non esclude qualcosa di più importante con Giglio. Grande Fratello 2024, Yulia e Giglio: sta per scattare il bacio? «Ho sempre detto che c’è una grandissima intesa con Giglio e penso che tutti l’hanno percepito. Mi piacerebbe fare un passo in più». (Superguidatv.it)

Grande Fratello - Giglio - Yulia e l’anello sparito dal dito : la confessione in diretta - Grande Fratello, Yulia e Giglio: tra confessioni e rivelazioni in diretta. . Avrà tolto l’anello per rispetto. Giglio dal salotto dopo aver ascoltato le parole di Yulia dichiara: “Sono contento”. Nel corso della diretta Yulia rivela perchè ha tolto dal dito l’anello che ha ricevuto dalla persona che frequentava prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. (361magazine.com)

Chi è Luca Giglioli del Grande Fratello? Età e Instagram - Tutto su Luca Giglioli, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello L'articolo Chi è Luca Giglioli del Grande Fratello? Età e Instagram proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)