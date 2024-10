Gli rubano la bici e la riconosce al bar: denunciato un 30enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli rubano la bici e la riconosce al bar, chiama i carabinieri che indentificano e denunciano un 30enne fabrianese. Vittima un 50nne residente nella città della carta il quale aveva comprato una bicicletta elettrica. Avendo buona manualità e competenze per farlo, aveva deciso di personalizzarla e adattarla alle proprie esigenze. Ma poco dopo aveva subito il furto della due ruote. Aveva ormai perso ogni speranza quando, nei giorni scorsi, dopo circa un mese dal furto, il 50enne stava gustando un caffè al bar quando l’ha riconosciuta. Era proprio la sua bici elettrica modificata. In sella c’era un ragazzo. Il proprietario l’ha riconosciuta in particolare dallo spostamento del parafango in direzione destra invece che a sinistra. Ha provato a fermare il giovane in sella e nel frattempo ha allertato il numero unico 112. Ilrestodelcarlino.it - Gli rubano la bici e la riconosce al bar: denunciato un 30enne Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Glilae laal bar, chiama i carabinieri che indentificano e denunciano unfabrianese. Vittima un 50nne residente nella città della carta il quale aveva comprato unacletta elettrica. Avendo buona manualità e competenze per farlo, aveva deciso di personalizzarla e adattarla alle proprie esigenze. Ma poco dopo aveva subito il furto della due ruote. Aveva ormai perso ogni speranza quando, nei giorni scorsi, dopo circa un mese dal furto, il 50enne stava gustando un caffè al bar quando l’ha riconosciuta. Era proprio la suaelettrica modificata. In sella c’era un ragazzo. Il proprietario l’ha riconosciuta in particolare dallo spostamento del parafango in direzione destra invece che a sinistra. Ha provato a fermare il giovane in sella e nel frattempo ha allertato il numero unico 112.

