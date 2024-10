Giulia Tramontano, Impagnatiello capace di intendere: “Volevo cancellare tutto, come buttare una caramella” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alessandro Impagnatiello, imputato per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate mentre era incinta di sette mesi è stato dichiarato capace di intendere e di volere al momento dei fatti per cui è stato accusato. L’omicidio è avvenuto il 27 maggio 2023 nella casa dei due a Senago, nel Milanese. Il corpo della giovane cui Giulia Tramontano, Impagnatiello capace di intendere: “Volevo cancellare tutto, come buttare una caramella” L'Identità. Lidentita.it - Giulia Tramontano, Impagnatiello capace di intendere: “Volevo cancellare tutto, come buttare una caramella” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alessandro, imputato per l’omicidio della compagna, uccisa con 37 coltellate mentre era incinta di sette mesi è stato dichiaratodie di volere al momento dei fatti per cui è stato accusato. L’omicidio è avvenuto il 27 maggio 2023 nella casa dei due a Senago, nel Milanese. Il corpo della giovane cuidi: “una” L'Identità.

Ha tratti di personalità narcisistici e psicopatici, una visione autocentrica del mondo, scarse capacità empatiche ma tendente all'ipercontrollo. Ero un vaso completamente saturo di bugie e di menzogne. L'ex barman dell'Armani Cafè di Milano è imputato di omicidio volontario pluriaggravato, occultamento di cadavere e procurato aborto.

Per i periti nominati dalla Corte d'Assise di Milano Alessandro Impagnatiello era pienamente capace di intendere e di volere quando ha ucciso a coltellate la compagna incinta Giulia Tramontano nel maggio 2023. "Tratti di personalità psicopatici e narcisistici, ma nessun vizio di mente"

