Femminicidio a Solero, il marito chiama i carabinieri: “L’ho uccisa” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il delitto si è consumato all’alba di questa mattina a Solero, paesino in provincia di Alessandria Un 63enne ha accoltellato la moglie a morte. Poi ha chiamato i carabinieri e ha confessato il delitto. Per la 53enne non c’è stato scampo: era già deceduta all’arrivo dei sanitari. Il delitto è avvenuto all’alba, intorno alle 5.30, di questa mattina del 16 ottobre a Solero, un paesino in provincia di Alessandria. *in aggiornamento* L'articolo Femminicidio a Solero, il marito chiama i carabinieri: “L’ho uccisa” proviene da 361 Magazine. 361magazine.com - Femminicidio a Solero, il marito chiama i carabinieri: “L’ho uccisa” Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il delitto si è consumato all’alba di questa mattina a, paesino in provincia di Alessandria Un 63enne ha accoltellato la moglie a morte. Poi hato ie ha confessato il delitto. Per la 53enne non c’è stato scampo: era già deceduta all’arrivo dei sanitari. Il delitto è avvenuto all’alba, intorno alle 5.30, di questa mattina del 16 ottobre a, un paesino in provincia di Alessandria. *in aggiornamento* L'articolo, il: “” proviene da 361 Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Solero - un uomo ha ucciso la moglie e poi ha chiamato i carabinieri - Mercoledì mattina un uomo di 61 anni ha accoltellato in casa la moglie di 53 anni a Solero, in provincia di Alessandria. Ad avvertire il 112 dell’accaduto è stato il marito stesso intorno alle 6 di stamani. Sul posto sono al lavoro i carabinieri, che attendono l’arrivo di un magistrato per le verifiche del caso. (Lettera43.it)

Femminicidio a Solero vicino ad Alessandria - uccide la moglie a coltellate e si consegna ai carabinieri - Un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie a coltellate a Solero, in provincia di Alessandria, per poi consegnarsi ai carabinieri: indagini in corso. (Notizie.virgilio.it)

Femminicidio a Solero - prima il delitto e poi chiama i carabinieri : “Venite - ho ammazzato mia moglie” - Si allunga la scia di sangue dei femminicidi in Italia e l’ultimo si è verificato a Solero, in provincia di Alessandria, dove un 63enne ha ucciso la moglie di 53 anni. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell’1-1-8, ma per la donna ormai non c’era niente da fare. . In base alle prime informazioni il dramma si sarebbe consumato alle 5:30 della mattina di oggi 16 ottobre. (Dayitalianews.com)