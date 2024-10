Fedez è sparito dai social, il rumor: “Ha una nuova fidanzata, è una storia seria” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo un’estate contrassegnata da flirt e bagordi, Federico Lucia, in arte Fedez, avrebbe una nuova fidanzata. Ma stavolta non si Fedez è sparito dai social, il rumor: “Ha una nuova fidanzata, è una storia seria” su Perizona.it Perizona.it - Fedez è sparito dai social, il rumor: “Ha una nuova fidanzata, è una storia seria” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo un’estate contrassegnata da flirt e bagordi, Federico Lucia, in arte, avrebbe una. Ma stavolta non sidai, il: “Ha una, è una” su Perizona.it

Fedez ha una nuova fidanzata : chi è la donna per cui ha perso la testa? «Storia seria» - Secondo il giornalista, il rapper starebbe vivendo una storia molto seria. OTTIMA FAMIGLIA. Lei è milanese doc. View this post on Instagram A post shared by Le Iene (@redazioneiene) Taylor, però, ha precisato che non si tratterebbe di tradimento, in quanto Fedez e Chiara vivevano una relazione aperta. (Donnapop.it)

Mister Movie | È lei la nuova fidanzata di Fedez? - Fedez e la Nuova Fiamma: Una Storia Seria con una Milanese Doc Secondo quanto riportato da Parpiglia, Fedez avrebbe festeggiato il suo ultimo compleanno in dolcissima compagnia, segno che la relazione non è solo una semplice avventura. Fedez e la nuova fidanzata: l’amore sembra più serio che mai Negli ultimi mesi, Fedez è stato al centro di numerose indiscrezioni riguardanti la sua ... (Mistermovie.it)

“Con lei storia seria”. Fedez - nuova fidanzata : “Di ottima famiglia - non la solita più giovane” - d. E la storia non sarebbe effimera, si parla di una relazione stabile. Nell’ultimo periodo Fedez è praticamente scomparso dalla circolazione, infatti sui social è assente da diverso tempo e questo aveva generato sorpresa e preoccupazione tra i suoi fan. …— Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) October 15, 2024 Staremo a vedere chi è questa ragazza che avrebbe conquistato del tutto il cuore di Fedez, ... (Caffeinamagazine.it)