Errore in sala parto, medico condannato dalla Corte dei conti a risarcire l'Asl (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Corte dei conti dell’Umbria ha condannato un medico anestesista a risarcire l’Azienda sanitaria con 30mila euro a seguito di un caso di malasanità. Un medico ginecologo e un’ostetrica hanno chiuso la propria posizione con il rito abbreviato e pagando 38mila euro.I tre professionisti Perugiatoday.it - Errore in sala parto, medico condannato dalla Corte dei conti a risarcire l'Asl Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ladeidell’Umbria haunanestesista al’Azienda sanitaria con 30mila euro a seguito di un caso di malasanità. Unginecologo e un’ostetrica hanno chiuso la propria posizione con il rito abbreviato e pagando 38mila euro.I tre professionisti

