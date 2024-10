Diabete infantile, dalla Asl un evento formativo per nidi e scuole dell'infanzia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’inserimento scolastico di un bambino affetto da Diabete pone spesso specifiche e numerose criticità. D’altra parte, l’inclusione efficace, già a partire dall’età prescolare, è molto importante per il corretto sviluppo psicologico e sociale del bambino.Per favorire una piena integrazione dei Chietitoday.it - Diabete infantile, dalla Asl un evento formativo per nidi e scuole dell'infanzia Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’inserimento scolastico di un bambino affetto dapone spesso specifiche e numerose criticità. D’altra parte, l’inclusione efficace, già a partire dall’età prescolare, è molto importante per il corretto sviluppo psicologico e sociale del bambino.Per favorire una piena integrazione dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diabete infantile - dalla Asl 02 un evento formativo per nidi e scuole dell'infanzia - L’inserimento scolastico di un bambino affetto da diabete pone spesso specifiche e numerose criticità. Per favorire una piena integrazione dei. . D’altra parte, l’inclusione efficace, già a partire dall’età prescolare, è molto importante per il corretto sviluppo psicologico e sociale del bambino. (Chietitoday.it)