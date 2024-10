Di cosa si occupa Sogei e cosa sappiamo sull’arresto per corruzione di Paolino Iorio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il dirigente di Sogei, Paolino Iorio, e il Ceo di Italware, Massimo Rossi, sono indagati per corruzione e turbativa d’asta nell’ambito di una inchiesta su appalti e commesse banditi da Sogei e dai ministeri dell'Interno e della Difesa. Complessivamente indagate 18 persone tra cui anche Andrea Stroppa, tuttofare di Elon Musk in Italia, e 14 società: scattate anche le perquisizioni. Fanpage.it - Di cosa si occupa Sogei e cosa sappiamo sull’arresto per corruzione di Paolino Iorio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il dirigente di, e il Ceo di Italware, Massimo Rossi, sono indagati pere turbativa d’asta nell’ambito di una inchiesta su appalti e commesse banditi dae dai ministeri dell'Interno e della Difesa. Complessivamente indagate 18 persone tra cui anche Andrea Stroppa, tuttofare di Elon Musk in Italia, e 14 società: scattate anche le perquisizioni.

