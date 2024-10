David Fincher gira per Netflix il western Bitterroot, ecco quando e cosa sappiamo del film (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A quanto pare David Fincher ha scelto il suo nuovo progetto. Inizierà presto a girare per Netflix il western Bitterroot. ecco quello che sappiamo. Comingsoon.it - David Fincher gira per Netflix il western Bitterroot, ecco quando e cosa sappiamo del film Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A quanto pareha scelto il suo nuovo progetto. Inizierà presto are perilquello che

David Fincher : nuovi dettagli sul nuovo progetto per Netflix - che sarà il suo primo western - Il regista si accinge, infatti, a sviluppare un nuovo progetto anticipato da What's on Netflix, si tratta di un Western crime thriller intitolato Bitterroot che dovrebbe avere come protagonisti due star di primo piano. Il regista di The Killer si dà al western con una pellicola dai torni dark che vedrà protagonisti due grandi interpreti il cui nome è ancora top secret. (Movieplayer.it)

L'amore bugiardo - Gone Girl : ecco perché David Fincher scelse Rosamund Pike e Ben Affleck come protagonisti - Il regista puntò su entrambi per delle caratteristiche molto precise considerate adatte per il ruoli di Amy e Nick. 30. Protagonisti assoluti del film la coppia di star composta da Ben Affleck e Rosamund Pike, perfetti nell'approfondire la psicologia di una relazione che nasconde lati oscuri e molto pericolosi. (Movieplayer.it)

David Fincher dirigerà il remake di Nodo alla gola di Alfred Hitchcock - Denzel Washington in trattative - Denzel Washington sarebbe in trattative per recitare in un ruolo ancora sconosciuto. Netflix si è rifiutato di commentare la notizia, che è stata annunciata da Worldofreel. Kasey Moore di What's on Netflix ha apparentemente confermato che questo progetto esiste ed è in fase di sviluppo. Sembra che David Fincher abbia messo le mani su un altro classico hitchcockiano, si tratta di Nodo alla gola, ... (Movieplayer.it)