Da Vittoria Ceretti a Carla Bruni, passando per Gigi e Bella Hadid, Kate Moss e Adriana Lima, lo show di VS ha messo al centro le modelle più amate (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutto cambia, per restare esattamente com'era. Dopo sei anni di stop, il grande show del brand di intimo più amato (e odiato) è tornato all'antico splendore. La sfilata Victoria's Secret 2024 ha così segnato il debutto di Vittoria Ceretti e di altre top illustri. Svelando una strategia di rebranding chiara: scommettere tutto sul potere degli angeli.

