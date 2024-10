Crollo dell’ascensore a Roma, dubbi su contratti e patentino: “Forse gli operai non dovevano trovarsi lì” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Se non erano formati per intervenire sugli ascensori, perché si trovavano lì?", questa è la domanda a cui cercano di trovare risposta inquirenti e sindacato dopo il Crollo dell'ascensore che ha provocato la morte di un operaio e il ferimento di due suoi colleghi. Fanpage.it - Crollo dell’ascensore a Roma, dubbi su contratti e patentino: “Forse gli operai non dovevano trovarsi lì” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Se non erano formati per intervenire sugli ascensori, perché si trovavano lì?", questa è la domanda a cui cercano di trovare risposta inquirenti e sindacato dopo ildell'ascensore che ha provocato la morte di uno e il ferimento di due suoi colleghi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crollo dell’ascensore a Roma, dubbi su contratti e patentino: “Forse gli operai non dovevano trovarsi lì” - "Se non erano formati per intervenire sugli ascensori, perché si trovavano lì?", questa è la domanda a cui cercano di trovare risposta inquirenti ... (fanpage.it)

Porto Torres, crolla il solaio in una palazzina: donna finisce all'ospedale - Crollo di porzioni del solaio nell’ abitazione di via Satta a Porto Torres. Una donna è finita al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari. Le sue condizioni non sarebbero gravi. (unionesarda.it)

Vi spiego cause e risvolti del crollo di Asml. L’analisi di Aresu - Come leggere la caduta delle azioni del campione tecnologico europeo, ASML, e i suoi risvolti economici e politici? (startmag.it)