Cosa fare coi bambini nel week-end in Toscana. Sei luoghi da vedere vicino a casa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal giardino zoologico di Pistoia all'acquario di Livorno, ecco alcune soluzioni per trascorrere una giornata in allegria insieme ai più piccoli Lanazione.it - Cosa fare coi bambini nel week-end in Toscana. Sei luoghi da vedere vicino a casa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal giardino zoologico di Pistoia all'acquario di Livorno, ecco alcune soluzioni per trascorrere una giornata in allegria insieme ai più piccoli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Red Canzian - cos’è la malattia che l’ha quasi ucciso : a cosa fare attenzione - Red Canzian, cos’è la malattia che l’ha quasi ucciso: a cosa fare attenzione. È conosciuto principalmente per essere il bassista e una delle voci dei Pooh. Il 40% muore prima di arrivare in ospedale, io fui fortunato”. Red Canzian, pseudonimo di Bruno Canzian, classe 1951, è un compositore, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. (Tvzap.it)

Lavatrice - cosa fare se si riempie d’acqua - E se invece è qualcosa di più serio? Vediamo le possibili cause che possono provocare l’accumulo di acqua nel cestello della lavatrice. In caso contrario, usate una sonda da idraulico per verificare che non vi siano ostruzioni. Nelle lavatrici moderne, il display digitale è in grado di segnalare la presenza di un qualsiasi problema o malfunzionamento: vi basterà leggere il codice riportato ... (Dilei.it)

Come capire se tuo figlio è dipendente dallo smartphone e cosa fare per aiutarlo : i consigli dell’esperta - Continua a leggere . L'utilizzo scorretto di smartphone e device può facilmente portare i bambini a sviluppare una forma di dipendenza nei confronti degli schermi. Riconoscere i segnali del disagio, regolare l'uso della tecnologia e dare il buon esempio sono le strategie più utili che un genitore può adottare per salvaguardare la salute psicofisica dei propri figli. (Fanpage.it)