Corruzione, maxi inchiesta a Roma. Arrestato il direttore di Sogei. Nei guai l'uomo di Musk in Italia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il direttore generale business di Sogei beccato in flagrante mentre prende una mazzetta da 15 mila euro. L'ex hacker di Anonymous oggi braccio destro di Elon Musk in Italia che diventa destinatario di una "illecita propalazione di notizie riservate in ordine a decisioni assunte nel corso di riunioni ministeriali". E un totale di 18 persone e 14 società indagate per i reati di Corruzione e turbativa d'asta. L'inchiesta della procura di Roma scatta proprio all'avvio del G7 delle Tecnologie a Cernobbio: una grana per Palazzo Chigi in un momento in cui gli occhi del mondo sono puntati sull'Italia e mentre Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica, annuncia che il governo sta "valutando con Starlink (l'azienda di Musk, ndr) l'integrazione della tecnologia satellitare come complemento alle infrastrutture esistenti".

Corruzione : ai domiciliari il direttore generale di Sogei. 18 gli indagati : anche referente di Musk in Italia. Che si dichiara “estraneo ai fatti” - Indagato anche Andrea Stroppa, referente di Musk in Italia. Sono 18 le persone indagate nell'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Roma, che ha portato all'arresto, in flagranza di reato, dell'attuale direttore generale Business di Sogei, Paolino Iorio. . Così come Sogei, che si dichiara "parte lesa" L'articolo Corruzione: ai domiciliari il direttore generale di Sogei. (Firenzepost.it)

Caso Sogei : arrestato il direttore generale - indagato “il referente di Musk in Italia” - Insieme con Paolini, fra 31 indagati (18 persone fisiche e 14 giuridiche) dalla Procura romana per i reati di corruzione e turbativa d’asta, c’è anche “Il referente di Elon Musk in Italia”, così come è stato definito dalla Fiamme Gialle. “Sogei esprime piena fiducia nella magistratura, a cui sta prestando totale supporto, e si dichiara indiscutibilmente estranea ai fatti. (Dayitalianews.com)

Paolino Iorio - chi è il direttore generale di Sogei arrestato per corruzione - Ora l’arresto: il dirigente, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe ricevuto con cadenza quindicinale somme di denaro da un imprenditore informatico per l’aggiudicazione di una gara d’appalto da 100 milioni di euro. . Nel corso della sua esperienza professionale ha ricoperto vari incarichi di responsabilità nell’ambito della gestione e sviluppo delle soluzioni infrastrutturali di sistemi e reti, ... (Lapresse.it)