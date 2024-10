Cnn, 'il piano di Israele per l'attacco all'Iran è pronto' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il piano di Israele per rispondere all'attacco dell'Iran del primo ottobre è pronto: lo rivela la Cnn. Secondo la fonte della tv Usa, funzionari israeliani, tra cui il primo ministro Benyamin Netanyahu, hanno assicurato agli Stati Uniti che un eventuale contrattacco all'Iran sarebbe limitato ad obiettivi militari e non a impianti petroliferi o nucleari. Quotidiano.net - Cnn, 'il piano di Israele per l'attacco all'Iran è pronto' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildiper rispondere all'dell'del primo ottobre è: lo rivela la Cnn. Secondo la fonte della tv Usa, funzionari israeliani, tra cui il primo ministro Benyamin Netanyahu, hanno assicurato agli Stati Uniti che un eventuale contrall'sarebbe limitato ad obiettivi militari e non a impianti petroliferi o nucleari.

