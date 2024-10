Citadel: Diana da record, è la serie italiana di Amazon più vista all’estero (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Diana Cavalieri conquista il mondo. La serie Amazon Prime Video Citadel: Diana, spin-off italiano dell’originale prodotto dai fratelli Russo, è il progetto Italian Original più visto di sempre all’estero nella storia della piattaforma. A una settimana dall’uscita è al primo posto non solo all’interno dei confini nazionali, ma anche nel Regno Unito e negli Usa. Soprattutto però è in Top 5 in ben 150 Paesi tra cui Germania, Francia, Spagna, Messico, India e Canada, tanto da stabilire il nuovo record di audience internazionale per i contenuti in lingua italiana di Prime Video. «Il successo dimostra che i nostri spettatori continuano ad apprezzare le storie locali», ha spiegato James Farrell, Vp International Originals, Prime Video & Amazon MGM Studios. «Citadel: Diana offre un concept unico, volevamo creare un nuovo mondo di spionaggio che funzionasse su scala globale». Lettera43.it - Citadel: Diana da record, è la serie italiana di Amazon più vista all’estero Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)Cavalieri conquista il mondo. LaPrime Video, spin-off italiano dell’originale prodotto dai fratelli Russo, è il progetto Italian Original più visto di semprenella storia della piattaforma. A una settimana dall’uscita è al primo posto non solo all’interno dei confini nazionali, ma anche nel Regno Unito e negli Usa. Soprattutto però è in Top 5 in ben 150 Paesi tra cui Germania, Francia, Spagna, Messico, India e Canada, tanto da stabilire il nuovodi audience internazionale per i contenuti in linguadi Prime Video. «Il successo dimostra che i nostri spettatori continuano ad apprezzare le storie locali», ha spiegato James Farrell, Vp International Originals, Prime Video &MGM Studios. «offre un concept unico, volevamo creare un nuovo mondo di spionaggio che funzionasse su scala globale».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Citadel : Diana - successo internazionale per la serie italiana Prime Video : è la più vista all'estero - Lo spin-off italiano del progetto globale dei fratelli Russo si è rivelato un successo, soprattutto nelle visualizzazioni nel resto del mondo Dopo il debutto della prima stagione avvenuto lo scorso 19 ottobre, Prime Video ha rivelato che Citadel: Diana ha registrato nel weekend di lancio il miglior risultato globale di sempre per un Original italiano su Prime Video, in base al numero di ... (Movieplayer.it)

Citadel : Diana è l’Original italiano con il miglior risultato globale di sempre al lancio su Prime Video - La serie tv Citadel Prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – e Amazon MGM Studios, con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo, la serie Original italiana ha debuttato in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo lo scorso 10 ottobre. Gli utenti Prime possono godere di risparmi, convenienza e intrattenimento, tutto in un unico abbonamento. (Cinefilos.it)

Da Citadel : Diana a Lidia Poët - ottobre è il mese di Matilda De Angelis - Matilda non è stata solo la scelta giusta, era l’unica scelta”. Matilda De Angelis ha saputo dare profondità al personaggio, facendo emergere non solo la determinazione professionale della Poët, ma anche le sue fragilità personali. “Citadel: Diana”, Matilda è un’intrigante spia Anno 2030. L’attesissimo ritorno di “La legge di Lidia Poët” Ma i racconti di spionaggio non sono l’unico terreno in ... (Dilei.it)