Carambola tra tre automobili a Spoltore, una colpisce altra ferma a bordo strada e terza in sosta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Incidente stradale in via Fonzi a Spoltore intorno alle ore 14 di martedì 15 ottobre.In base alla ricostruzione del sinistro, all'altezza del numero civico 137, una donna di 65 anni alla guida di una Jeep Renegade, nel percorrere la strada in direzione mare monti ad andatura moderata non si Ilpescara.it - Carambola tra tre automobili a Spoltore, una colpisce altra ferma a bordo strada e terza in sosta Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Incidentele in via Fonzi aintorno alle ore 14 di martedì 15 ottobre.In base alla ricostruzione del sinistro, all'altezza del numero civico 137, una donna di 65 anni alla guida di una Jeep Renegade, nel percorrere lain direzione mare monti ad andatura moderata non si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si rompe la strada - chiusa la rotatoria di viale Europa a Villa Raspa di Spoltore direzione monti [FOTO] - Strada rotta nella rotatoria tra via Italia e viale Europa nella zona di Villa Raspa di Spoltore a causa delle infiltrazioni di acqua. Le abbondanti piogge di martedì 17 settembre hanno compromesso il manto stradale provocando un evidente deterioramento. La strada è stata chiusa per in... (Ilpescara.it)

Buche e dissesti stradali da mesi in via Prati al confine con Spoltore [FOTO] - Buche stradali anche profonde e dissesti lungo il tratto di via Prati a Pescara al confine con Spoltore, lungo l'arteria stradale che prosegue poi in strada del trattuto e via Barco a Spoltore. Si tratta di una strada molto trafficata in quanto rappresenta il collegamento più veloce fra il... (Ilpescara.it)