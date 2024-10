Bonus ristrutturazioni al 50% prima casa, bonus mamma esteso e aumenti degli stipendi con il taglio del cuneo: le misure della manovra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il capitolo ?casa? sarà inserito nel disegno di legge del Bilancio, la manovra vera e propria. E le novità in arrivo sono diverse. La prima è che il bonus per le Ilmattino.it - Bonus ristrutturazioni al 50% prima casa, bonus mamma esteso e aumenti degli stipendi con il taglio del cuneo: le misure della manovra Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il capitolo ?? sarà inserito nel disegno di legge del Bilancio, lavera e propria. E le novità in arrivo sono diverse. Laè che ilper le

Manovra - verso la conferma del bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa anche nel 2025 - Si va verso la proroga nel 2025 del bonus ristrutturazioni al 50%. Come anticipato dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, la portata della norma sarebbe limitata alle prime case. Secondo quando si apprende, la manovra attesa questa sera in consiglio dei ministri dovrebbe salvare l’agevolazione edilizia per un altro anno, evitando il calo al 36% previsto a legislazione vigente. (Gazzettadelsud.it)

Manovra 2025 - verso bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa. Meloni : “Su extraprofitti più coraggio della sinistra” - Si va verso la proroga nel 2025 del bonus ristrutturazioni al 50% e i tagli del 5% ai ministeri. Secondo quando si apprende, la manovra attesa questa sera in consiglio dei ministri dovrebbe salvare l'agevolazione edilizia per un altro anno, evitando il calo al 36% previsto a legislazione vigente. Banche ed extraprofitti “Al collega Fratoianni, che parlava di banche e extraprofitti, dico ... (Quotidiano.net)

"Bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa". Manovra - CdM decisivo : le indiscrezioni | Diretta - 51 - Verso il bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa Si va verso la proroga nel 2025 del bonus ristrutturazioni al 50%. 24 - Salvini, "Mi aspetto un contributo importante dalle banche" "Bene l'intervento sulle banche, come la Lega ha sempre auspicato. 40 - Accise, Lega: "Scelta Ue che l'Italia ora deve gestire" "C'è bisogno di crescita e di serietà e non di austerità ed è un paradosso che ... (Liberoquotidiano.it)