Blitz contro il caporalato: Carabinieri in azione a Pontinia, scoperte gravi irregolarità (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un'operazione di controllo condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha avuto luogo presso un'azienda agricola di Pontinia. Questo intervento rientra in un servizio straordinario finalizzato al contrasto del caporalato e alle irregolarità nel settore agricolo. L'operazione ha portato alla scoperta di violazioni importanti riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori. controllo dell'azienda agricola L'azienda agricola sottoposta a controllo è stata monitorata con attenzione dai Carabinieri, che hanno operato in sinergia con i colleghi della stazione locale. Durante il Blitz, gli agenti hanno identificato un solo dipendente presente, un lavoratore di origine indiana, che risultava regolarmente assunto e in regola con la documentazione necessaria.

