Liberoquotidiano.it - Bagarre in Senato, Meloni: "Piuttosto che farmi spiegare le mie parole dal M5S mi dimetto"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giorgiascherza indopo alcuni mugugni arrivati dai banchi del Movimento Cinque Stelle e spiega il senso del suo intervento sulla mobilità sostenibile. "Senatrice Bevilacqua, che dire, ci vorrebbe troppo tempo per rispondere alla sequela di inesattezze miste a menzogne che è riuscita a condensare in pochi minuti di intervento. Non so se non ha capito o se è la solita strumentazione. Ho detto che se nel fare la transizione ecologico imponiamo l'uso di un'unica tecnologia che è l'elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze. Il concetto non è difficile", ha detto la presidente del Consiglio. "checosa ho detto da un esponente del Movimento Cinque Stelle mi, guardi!", ha aggiunto la premier.