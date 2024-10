Anziani, Campitiello (ministero Salute): “Italiani più longevi d’Europa, proteggerli con vaccini” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il numero degli Anziani Italiani è il più alto d'Europa: un dato ben chiaro al ministro della Salute Schillaci e al Governo. Abbiamo da poco approvato il decreto che doveva tutelare, mettere insieme e integrare il Sistema sanitario nazionale e il sociale per l'anziano, per raggiungere una medicina personalizzata, per cercare di non Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il numero degliè il più alto d'Europa: un dato ben chiaro al ministro dellaSchillaci e al Governo. Abbiamo da poco approvato il decreto che doveva tutelare, mettere insieme e integrare il Sistema sanitario nazionale e il sociale per l'anziano, per raggiungere una medicina personalizzata, per cercare di non

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anziani - Campitiello (ministero Salute) : "Italiani più longevi d'Europa - proteggerli con vaccini" - Lo ha detto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 'la categoria degli anziani, insieme a quella dei bambini, va tutelata e protetta'. (Adnkronos Salute) - "Il numero degli anziani italiani è il più alto d'Europa: un dato ben chiaro al ministro della Salute Schillaci e al Governo. Ma la volontà di finanziare il Fsn è stata ben presente in tutti i discorsi del premier Meloni e del ... (Liberoquotidiano.it)

Anziani - Campitiello (ministero Salute) : “Italiani più longevi d’Europa - proteggerli con vaccini” - Abbiamo da poco approvato […]. Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute: "Nostro dovere è ribadire che sono sicuri e salvano vite umane" "Il numero degli anziani italiani è il più alto d'Europa: un dato ben chiaro al ministro della Salute Schillaci e al Governo. (Sbircialanotizia.it)

Anziani e in salute : ecco come si rimane giovani invecchiando - . . Invecchiare restando giovani, attraverso una sana alimentazione e una regolare attività fisica, è possibile lavorando su se stessi in maniera scientifica. Anche per aumentare così l’aspettativa di vita in salute delle persone, che in Italia oggi non supera i 60 anni. La longevità, la nutrizione e la lotta allo stress sono gli argomenti al centro della due giorni a Milano del congresso ... (Gazzettadelsud.it)