Albania, arrivata a Shengjin la nave Libra con a bordo 16 migranti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nave Libra, appartenente alla marina militare italiana, è arrivata a Shengjin, in Albania, dove è previsto lo sbarco di 16 persone migranti soccorse in acque internazionali dalla guardia costiera. I migranti saranno accolti nelle strutture italiane costruite nel Paese, come previsto dall'accordo stipulato nelle scorse settimane tra i due Paesi.Leggi anche: "Questo è il massimo che possiamo fare". Manovra, così Meloni ha piegato Tajani e Salvini: Si tratta di dieci cittadini egiziani e sei bengalesi, soccorsi lo scorso 13 ottobre a bordo di due imbarcazioni di fortuna, la prima partita da Sabratha, la seconda da Zuara, entrambe località della Tripolitania. I migranti saranno portati in prima battuta all'hotspot di Shengjin, dove saranno sottoposti ai controlli sanitari e alle procedure di identificazione.

Migranti - in Albania centri in stile Porto Empedocle : come funzionano i rimpatri veloci - Per il governo la scommessa è replicare la procedura di rimpatri accelerati applicata per la prima volta nei confronti di due migranti tunisini ospitati nel Cpr di Porto Empedocle. . Anche di questo si è occupata la puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 15 ottobre. Mentre a Lampedusa proseguono gli sbarchi, con oltre mille arrivi nelle ultime ore e l'hotspot di nuovo ... (Tg24.sky.it)

