"Affari tuoi", Stefano spiazzato dalla concorrente: come inganna il dottore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) News tv. Sorrisi, strategia, bluff e infine anche lacrime: l'arco di emozioni della puntata di ieri di "Affari tuoi" è stato unico nel suo genere grazie soprattutto alla personalità scoppiettante della protagonista della serata, Adriana. Vediamo cosa è successo ad un certo punto della serata, quando la concorrente ha messo in atto una sorta di "inganno" al dottore spiazzando De Martino e i telespettatori. () Leggi anche: "Temptation Island", l'ex tentatrice irriconoscibile dopo l'incidente stradale Leggi anche: "Temptation Island", Filippo Bisciglia rimane senza parole: cos'è successo nella puntata di ieri "Affari tuoi", cosa è successo nella puntata di ieri sera La rappresentante della regione Marche, accompagnata dal figlio Matteo, ha catturato il pubblico e il conduttore di "Affari tuoi" con la sua simpatia e anche ad una grande determinazione.

