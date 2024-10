A Shengjin sbarcati i migranti arrivati a bordo della Libra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono sbarcati i migranti giunti al porto albanese di Shengjin questa mattina a bordo della nave Libra della Marina Militare. A gruppi di 4, i 16 immigrati hanno percorso a piedi le poche decine di metri che separano la banchina dall'ingresso dell'hotspot allestito all'interno del porto. Quotidiano.net - A Shengjin sbarcati i migranti arrivati a bordo della Libra Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sonogiunti al porto albanese diquesta mattina anaveMarina Militare. A gruppi di 4, i 16 immigrati hanno percorso a piedi le poche decine di metri che separano la banchina dall'ingresso dell'hotspot allestito all'interno del porto.

