Violenta aggressione nel carcere di Lanciano: sindacati denunciano situazione ormai insostenibile

(Di martedì 15 ottobre 2024) Chieti - Turni massacranti, aggressioni frequenti e poca sicurezza: la UILPA chiede interventi urgenti neldi, prima che si verifichi una tragedia. Un grave episodio di violenza si è verificato nella Casa Circondariale di, dove un assistente capo della Polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto appartenente al circuito di Media Sicurezza. Secondo quanto riferito dal segretario regionale della UILPA Polizia Penitenziaria Abruzzo, Ruggero Di Giovanni, il detenuto non avrebbe dovuto trovarsi in quella struttura a causa della mancanza di una sezione idonea per il suo profilo. "Non conosciamo ancora la prognosi – ha dichiarato Di Giovanni – ma è certo che l'agente porterà a lungo le cicatrici di questo attacco". L’non è un caso isolato.