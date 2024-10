Superguidatv.it - Umberto Tozzi, l’ultimo concerto a Milano: una grande festa in musica con le hit di una vita e tanti amici

(Di martedì 15 ottobre 2024) “L’ultima Notte Rosa The Final Tour” diha fatto tappa aper la seconda volta dopo il sold out del 5 ottobre. Un viaggiole che ha visto il cantautore regalare una serata all’insegna dellaitaliana accompagnato da un’orchestra di 21 elementi, l’Ensemble Symphony Orchestra.diDopo il grandissimo successo delsold out di sabato 5 ottobre,è tornato all’Unipol Forum dicon il suo “L’ultima Notte Rosa the Final Tour“. Dopo 50 anni di carriera e più di 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, il cantautore è impegnato nel suo ultimo tour. Un addio alle scene che suona come un trionfo, visto cheè uno degli artisti di maggior successo dellaitaliana.