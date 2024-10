Transizione sostenibile, gli ingegneri fiorentini lanciano un corso di formazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Un corso di formazione gratuito per approfondire i temi legati al Piano Transizione 5.0 del Governo, che mira a sostenere il processo di trasformazione energetica e digitale delle imprese italiane. Destinatari gli ingegneri che lavorano nelle imprese private e sempre più spesso sono calati in ruoli manageriali e organizzativi. E' quello che si svolgerà domani, mercoledì 16 ottobre alle 14.30 nella sede dell’Ordine degli ingegneri di Firenze. Lanazione.it - Transizione sostenibile, gli ingegneri fiorentini lanciano un corso di formazione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – Undigratuito per approfondire i temi legati al Piano5.0 del Governo, che mira a sostenere il processo di trasenergetica e digitale delle imprese italiane. Destinatari gliche lavorano nelle imprese private e sempre più spesso sono calati in ruoli manageriali e organizzativi. E' quello che si svolgerà domani, mercoledì 16 ottobre alle 14.30 nella sede dell’Ordine deglidi Firenze.

