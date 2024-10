Formiche.net - Tra accordi lunari e l’ascesa di SpaceX, così l’Italia gioca le sue carte

(Di martedì 15 ottobre 2024) Con l’euforia dell’International astronautical congress (Iac) 2024 a Milano, l’attenzione del mondo si è nuovamente concentrata sul futuro dell’esplorazione spaziale, unendo i principali stakeholder sotto lo stesso tetto. Allo stesso tempo,di Elon Musk continua a fare passi da gigante, con la Starship che si avvicina sempre più alla realizzazione di viaggi verso Marte., protagonista indiscussa della Space Economy europea, si trova di fronte a un’opportunità unica per consolidare la propria posizione e rafforzare le sue partnership internazionali, in nome anche dell’unione europea, come dimostrano le collaborazioni cone i nuovisiglati durante le prime ore dello Iac. Il quinto volo di prova della Starship di, avvenuto domenica, ha segnato un punto di svolta nell’ingegneria spaziale.