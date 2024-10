Torino, operaio precario si frattura le vertebre: il dilemma del lavoro a rischio (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto lavorativo sempre più complesso, il caso di un operaio di 62 anni di Torino mette in luce la precarietà e i rischi connessi ai lavori poco tutelati. Accettando un’occupazione a tempo pieno con retribuzione inferiore rispetto al valore del lavoro svolto, l’uomo ha subito un infortunio con gravi conseguenze, segnalando così le sfide che molti lavoratori affrontano in un mercato del lavoro fragile. La ricerca di un’occupazione e l’offerta dell’agenzia interinale A 62 anni, l’operaio torinese si è trovato in una condizione di estrema vulnerabilità. Con poche prospettive professionali, ha deciso di accettare l’unica offerta di lavoro ricevuta dall’agenzia interinale a cui si era rivolto. Si trattava di un contratto a tempo pieno di una settimana, con una paga lorda di otto euro l’ora. Gaeta.it - Torino, operaio precario si frattura le vertebre: il dilemma del lavoro a rischio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto lavorativo sempre più complesso, il caso di undi 62 anni dimette in luce la precarietà e i rischi connessi ai lavori poco tutelati. Accettando un’occupazione a tempo pieno con retribuzione inferiore rispetto al valore delsvolto, l’uomo ha subito un infortunio con gravi conseguenze, segnalando così le sfide che molti lavoratori affrontano in un mercato delfragile. La ricerca di un’occupazione e l’offerta dell’agenzia interinale A 62 anni, l’torinese si è trovato in una condizione di estrema vulnerabilità. Con poche prospettive professionali, ha deciso di accettare l’unica offerta diricevuta dall’agenzia interinale a cui si era rivolto. Si trattava di un contratto a tempo pieno di una settimana, con una paga lorda di otto euro l’ora.

