Teatro Moderno di Tegoleto: al via la stagione 2024/25 (Di martedì 15 ottobre 2024) Al via la nuova stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto. Ben 16 gli spettacoli in cartellone fino a marzo 2025. Si parte il 19 ottobre con Music & Passion concorso a premi di canto Moderno e strumentale della Summer & Winter Company. Attesa poi per il XXV Concorso di Teatro Arezzonotizie.it - Teatro Moderno di Tegoleto: al via la stagione 2024/25 Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Al via la nuovateatrale deldi. Ben 16 gli spettacoli in cartellone fino a marzo 2025. Si parte il 19 ottobre con Music & Passion concorso a premi di cantoe strumentale della Summer & Winter Company. Attesa poi per il XXV Concorso di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la nuova Stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto - “C’era una volta il flauto magico” è invece uno spettacolo di Gaia Matteini per grandi e piccini ispirato all’opera di Mozart che andrà in scena il 23 febbraio con gli allievi dei corsi di canto e la collaborazione di Fame Star Accademy di Bianca Mazzullo. Pe la serata di premiazione, il 1 dicembre la Compagnia Teatrale G. (Lanazione.it)

Non si fa così : Lucrezia Lante Della Rovere in scena al Teatro Moderno - . . Riprende l’attività del Teatro Moderno, diretto da Gianluca Cassandra, dopo la pausa estiva. La stagione di prosa 2024-2025 sarà inaugurata da “Non si fa così” uno spettacolo che riesce a unire comico e tragico in un mix coinvolgente e che fa riflettere, oltre che ridere. Lucrezia Lante Della. (Latinatoday.it)