Tangenziale Sud, traffico paralizzato (Di martedì 15 ottobre 2024) Mattinata complicata per gli automobilisti di Parma. A causa dei lavori in ??????????? ???, interessata da un intervento di risanamento superficiale della pavimentazione, il traffico è paralizzato lungo il tratto. Dal 14 al 26 ottobre, sono previsti infatti restringimenti di carreggiata e Parmatoday.it - Tangenziale Sud, traffico paralizzato Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Mattinata complicata per gli automobilisti di Parma. A causa dei lavori in ??????????? ???, interessata da un intervento di risanamento superficiale della pavimentazione, ilèlungo il tratto. Dal 14 al 26 ottobre, sono previsti infatti restringimenti di carreggiata e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Milano - incidente sulla tangenziale Est - traffico paralizzato e coda di 5 km - Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza in codice giallo e la Polstrada per i rilievi. Incidente sulla tangenziale Est di Milano poco prima delle 13 di lunedì 14 ottobre. Per agevolare i soccorsi e i rilievi, alcune carreggiate sono state chiuse, causando lunghe code in direzione Sud. (Thesocialpost.it)

Genova - incidente mortale in A10 : traffico paralizzato - A bordo c'erano due operai di nazionalità marocchina, entrambi per l'urto sono stati […]. Camioncino uscito fuori strada tra Varazze e Arenzano, due operai sbalzati fuori dal finestrino Incidente mortale questa mattina, poco dopo le 8 in A10, tra Varazze e Arenzano, dove un camioncino è uscito fuori strada per cause ancora in via di accertamento. (Sbircialanotizia.it)

Genova - incidente mortale in A10 : traffico paralizzato - . (Adnkronos) – Incidente mortale questa mattina, poco dopo le 8 in A10, tra Varazze e Arenzano, dove un camioncino è uscito fuori strada per cause ancora in via di accertamento. A bordo c'erano due operai di nazionalità marocchina, entrambi per l'urto sono stati sbalzati fuori dal finestrino del conducente. (Webmagazine24.it)