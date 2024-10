SuperEnalotto vinti 892 milioni Il titolare della tabaccheria di Riva del Garda | Non so chi sia il vincitore spero se lo meriti

SuperEnalotto, vinti 89,2 milioni. Il titolare della tabaccheria di Riva del Garda: “Non so chi sia il vincitore, spero se lo meriti” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Sono contentissimo, non posso molto di più: ho appreso da poco dalla televisione della vincita nella mia tabaccheria”. A parlare è Paolo Rosà, titolare della tabaccheria Fortuna di Riva del Garda, in provincia di Trento, dove è stata venduta la schedina da 3 euro fruttata 89,2 milioni al fortunato vincitore al SuperEnalotto. “Non ho idea di chi possa essere – dice Rosà raggiunto al telefono dai RaiNews – abbiamo clienti abituali ma anche molta gente di passaggio. Mi auguro che sia qualcuno che se lo meriti e che ci possa fare un regalo”. La tabaccheria Fortuna si trova in Viale dei Tigli 36 a Riva del Garda, cittadina sul Benaco, tradizionale meta turistica estiva di tanti villeggianti che arRivano dal Nord Europa ma anche crocevia tra Lombardia, Trentino e Veneto. Ilgiorno.it - SuperEnalotto, vinti 89,2 milioni. Il titolare della tabaccheria di Riva del Garda: “Non so chi sia il vincitore, spero se lo meriti” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Sono contentissimo, non posso molto di più: ho appreso da poco dalla televisionevincita nella mia”. A parlare è Paolo Rosà,Fortuna didel, in provincia di Trento, dove è stata venduta la schedina da 3 euro fruttata 89,2al fortunatoal. “Non ho idea di chi possa essere – dice Rosà raggiunto al telefono dai RaiNews – abbiamo clienti abituali ma anche molta gente di passaggio. Mi auguro che sia qualcuno che se loe che ci possa fare un regalo”. LaFortuna si trova in Viale dei Tigli 36 adel, cittadina sul Benaco, tradizionale meta turistica estiva di tanti villeggianti che arno dal Nord Europa ma anche crocevia tra Lombardia, Trentino e Veneto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Estorsioni al titolare di una tabaccheria : condannati l’ex boss della Scu e altri due - LECCE - Arriva il verdetto nell’inchiesta sulla presunta estorsione commessa tra il luglio del 2011 e il luglio del 2014 ai danni del titolare di una tabaccheria a Lecce, da parte dell’ex proprietario dell’esercizio commerciale e da personaggi di spicco della Scu salentina. Per l’accusa, il... (Lecceprima.it)

Vince un milione di euro giocando in tabaccheria ma non se ne accorge : il gesto della titolare - Vince un milione di euro giocando in tabaccheria ma non se ne accorge: il gesto della titolare. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “È per il suo bene”: Achille Costacurta, la dolorosa decisione è ufficiale Leggi anche: “Perché è stata uccisa”: Sharon Verzeni, la rivelazione choc sull’omicidio Leggi anche: Viene fermato all’aeroporto italiano: quando aprono il bagaglio a mano ... (Tvzap.it)

Vince un milione di euro giocando in tabaccheria ma non se ne accorge : il gesto della titolare - Social. Un uomo ha vinto un milione senza accorgersene. È disponibile un’opzione che permette di abbonarsi a 2, 3, 5, 7, 10 o 20 estrazioni consecutive. La dea bendata si è fermata in Sardegna e per la precisione a Valledoria, in provincia di Sassari, dove un fortunato ha vinto un milione di euro con una schedina da 10 euro. (Tvzap.it)