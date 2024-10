Spagna-Serbia, rosso diretto dopo intervento del VAR per Pavlovic (Di martedì 15 ottobre 2024) Dominio della Spagna nel secondo tempo di Cordoba conto la Serbia in Nations League. dopo aver chiuso il parziale d’apertura sull’1-0 grazie alla rete di Laporte, la formazione iberica ha dilagato nel corso della seconda frazione, con Morata a segno dopo aver anche sbagliato un rigore e poi il 3-0 di Baena. Serbia in grande difficoltà e costretta a giocare gli ultimi 15? in 10 dopo l’espulsione di Pavlovic: rosso diretto per il difensore del Milan dopo l’intervento del VAR per un fallo da ultimo uomo su Oyarzabal. Spagna-Serbia, rosso diretto dopo intervento del VAR per Pavlovic SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dominio dellanel secondo tempo di Cordoba conto lain Nations League.aver chiuso il parziale d’apertura sull’1-0 grazie alla rete di Laporte, la formazione iberica ha dilagato nel corso della seconda frazione, con Morata a segnoaver anche sbagliato un rigore e poi il 3-0 di Baena.in grande difficoltà e costretta a giocare gli ultimi 15? in 10l’espulsione diper il difensore del Milanl’del VAR per un fallo da ultimo uomo su Oyarzabal.del VAR perSportFace.

