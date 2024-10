Six Kings Slam 2024: perché Djokovic e Nadal partiranno direttamente dalla semifinale. Il privilegio dei veterani (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Six Kings Slam 2024 di tennis, torneo d’esibizione in programma a Riad, in Arabia Saudita, da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre, vedrà protagonisti Jannik Sinner, l’iberico Rafael Nadal, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev, il danese Holger Rune e l’altro spagnolo Carlos Alcaraz. Il programma verrà aperto mercoledì 16 dai quarti di finale: dalle ore 18.30 italiane Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, mentre non prima delle ore 20.00 italiane lo spagnolo Carlos Alcaraz sfiderà il danese Holger Rune. Giovedì 17 spazio alle semifinali: dalle ore 18.30 italiane il serbo Novak Djokovic affronterà il vincente dell’incontro Sinner-Medvedev, mentre non prima delle ore 20.00 italiane lo spagnolo Rafael Nadal se la vedrà con il vincente del match Alcaraz-Rune. Oasport.it - Six Kings Slam 2024: perché Djokovic e Nadal partiranno direttamente dalla semifinale. Il privilegio dei veterani Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Sixdi tennis, torneo d’esibizione in programma a Riad, in Arabia Saudita, da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre, vedrà protagonisti Jannik Sinner, l’iberico Rafael, il serbo Novak, il russo Daniil Medvedev, il danese Holger Rune e l’altro spagnolo Carlos Alcaraz. Il programma verrà aperto mercoledì 16 dai quarti di finale: dalle ore 18.30 italiane Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, mentre non prima delle ore 20.00 italiane lo spagnolo Carlos Alcaraz sfiderà il danese Holger Rune. Giovedì 17 spazio alle semifinali: dalle ore 18.30 italiane il serbo Novakaffronterà il vincente dell’incontro Sinner-Medvedev, mentre non prima delle ore 20.00 italiane lo spagnolo Rafaelse la vedrà con il vincente del match Alcaraz-Rune.

