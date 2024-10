Sindaco di Corsano Biagio Raona muore d'infarto dopo essere stato al pronto soccorso, aperta indagine (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Sindaco di Corsano, Lecce, Biagio Raona, è morto d'infarto nella notte. La sera precedente si era fatto visitare dal pronto soccorso ed era stato dimesso Notizie.virgilio.it - Sindaco di Corsano Biagio Raona muore d'infarto dopo essere stato al pronto soccorso, aperta indagine Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi, Lecce,, è morto d'nella notte. La sera precedente si era fatto visitare daled eradimesso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biagio Raona - sindaco di Corsano - muore dopo essere dimesso. “Aperta un’inchiesta” - . Raona, medico odontoiatra e sindaco rieletto per la terza volta lo scorso giugno con un’ampia maggioranza, aveva accusato forti dolori al petto e si era recato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Panico di Tricase. Il vice sindaco Francesco Caracciolo in una nota: “Il triste evento ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità si è ritenuto opportuno e doveroso, interpretando il ... (Thesocialpost.it)

Salento in lutto - rimandato a casa dal pronto soccorso : muore il sindaco di Corsano Biagio Raona. Scatta l'inchiesta - disposta l'autopsia - Il sindaco di Corsano stroncato da un malore. E? morto improvvisamente il sindaco Biagio Raona, 64enne medico odontoiatra. L'amministratore ha avuto un infarto che non gli ha lasciato via... (Quotidianodipuglia.it)

Rimandato a casa dall’ospedale - il sindaco di Corsano muore poco dopo : aperta un’indagine - . I magistrati hanno quindi disposto la chiusura della camera ardente che era già stata allestita nel municipio del paese salentino, il rinvio dei funerali fissati per mercoledì mattina e il trasferimento della salma nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove il medico legale effettuerà gli accertamenti nella giornata di giovedì. (Ilfattoquotidiano.it)