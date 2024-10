“Si è fatto sentire”. Sonia Bruganelli-Selvaggia Lucarelli, interviene Paolo Bonolis (Di martedì 15 ottobre 2024) “Sonia, adesso ti dico una cosa io”. Paolo Bonolis entra a gamba tesa sulle polemiche riguardandi la ex moglie. La Bruganelli, nota produttrice televisiva e opinionista, infatti non è soltanto la ex del noto conduttore Mediaset. La donna è finita al centro di un acceso dibattito mediatico, soprattutto in seguito alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Recentemente, le sue discussioni in diretta con Selvaggia Lucarelli hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei media, generando polemiche che si sono amplificate durante le ultime puntate del programma. >> “Vedrete”. Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli avverte Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci Durante la terza puntata di Ballando, andata in onda il 12 ottobre 2024, Bruganelli ha avuto un acceso confronto proprio con la giornalista. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “, adesso ti dico una cosa io”.entra a gamba tesa sulle polemiche riguardandi la ex moglie. La, nota produttrice televisiva e opinionista, infatti non è soltanto la ex del noto conduttore Mediaset. La donna è finita al centro di un acceso dibattito mediatico, soprattutto in seguito alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Recentemente, le sue discussioni in diretta conhanno catturato l’attenzione del pubblico e dei media, generando polemiche che si sono amplificate durante le ultime puntate del programma. >> “Vedrete”. Ballando con le stelle,avvertee Milly Carlucci Durante la terza puntata di Ballando, andata in onda il 12 ottobre 2024,ha avuto un acceso confronto proprio con la giornalista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Colpo di scena inaspettato - Paolo Bonolis parla di Sonia Bruganelli dopo quello che è successo a Ballando con le stelle - Ne hanno parlato tutti, ma fino a oggi il diretto interessato era rimasto in silenzio: nelle ultime ore, Paolo Bonolis ha spezzato una lancia in favore dell’ex moglie. A molti, inoltre, queste parole sono sembrate una frecciatina nei confronti in primis di Selvaggia Lucarelli, ma anche di tutte quelle persone che – specialmente negli ultimi giorni – hanno parlato male dell’imprenditrice, ... (Donnapop.it)

Paolo Bonolis rompe il silenzio : le sue parole - dopo le polemiche sulla ex Sonia Bruganelli - Dopo giorni di dibattiti televisivi che vedono protagonista Sonia Bruganelli come concorrente di Ballando con le stelle, Paolo Bonolis interviene con un post che rompe il silenzio mantenuto fino ad ora. . In questi giorni il conduttore, ex marito di Sonia e padre dei suoi tre figli, è stato citato. (Today.it)

Paolo Bonolis rompe il silenzio dopo le polemiche sulla ex moglie Sonia Bruganelli - . In questi giorni il conduttore, ex marito di Sonia e padre dei suoi tre figli, è stato citato. . Dopo giorni di dibattiti televisivi che vedono protagonista Sonia Bruganelli come concorrente di Ballando con le stelle, Paolo Bonolis interviene con un post che rompe il silenzio mantenuto fino ad ora. (Today.it)