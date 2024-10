Ilgiorno.it - Servizi sociali e inclusione. Cittadini in difficoltà: inaugurata la palazzina X2

(Di martedì 15 ottobre 2024) Grande curiosità al rione Matteotti per i nuovi appartamenti dell’edificio x2 inaugurato domenica al termine di un intervento edilizio iniziato negli anni Duemila nell’ambito del contratto di quartiere. Una cantiere che ha vissuto diversi problemi, imprevist e cambi di destinazione ma di cui ora si vedono i primi frutti. Non a caso l’amministrazione, con un simbolico taglio del nastro, ha voluto inaugurare i primi appartamenti pronti. Ad illustrare l’intervento l‘assessore aiIlaria Pagani: "Inauguriamo alloggi con diverse finalilità: uno spazio “dopo di noi” che con la domotica vuole accogliere disabili che avranno una possibilità di vivere in autonomia quando non ci saranno più i propri famigliari, uno “housing first” per chi si trova in un’emergenza abitativa e uno spazio per le dimissioni protette dall’ospedale.