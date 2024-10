Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “LAVENNDER. LA CACCIA” di GIACOMO BEVILACQUA

(Di martedì 15 ottobre 2024) Arriverà in libreria e in fumetteria il prossimo 18 ottobre. LA, una nuova avventura ambientata nel mondo fanta-horror creato da. Trish è una giovane squatter londinese che tira a campare vendendo una sostanza stupefacente che garantisce a chi ne fa uso un’esperienza senza eguali, un viaggio mentale su un’isola paradisiaca in cui la creatività sboccia e il nostro io bambino ritrova la serenità. Quell’isola non è però solo una proiezione mentale, esiste davvero, e proprio lì sta succedendo qualcosa di terribile. Chi è Trish in realtà? E da cosa sta fuggendo da tutta la vita? Il volume è arricchito da una postfazione con testi e disegni dello stesso