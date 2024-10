Sbarco di 41 migranti (28 minori) a Salerno, sindaco e Prefetto: "Pronti ad accoglierli" (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito conferma lo Sbarco di nuovi migranti in programma per domani in città. "Abbiamo fatto ieri una riunione organizzativa. La nave arriverà alle 13.30, però l'orario è suscettibile di variazione. Le persone a bordo sono 41; 28 sono i minori stranieri non Salernotoday.it - Sbarco di 41 migranti (28 minori) a Salerno, sindaco e Prefetto: "Pronti ad accoglierli" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) IldiFrancesco Esposito conferma lodi nuoviin programma per domani in città. "Abbiamo fatto ieri una riunione organizzativa. La nave arriverà alle 13.30, però l'orario è suscettibile di variazione. Le persone a bordo sono 41; 28 sono istranieri non

Migranti - mercoledì nuovo sbarco a Salerno : a bordo 40 persone salvate in mare - Mercoledì 16 ottobre, circa 40 migranti, salvati nel Mediterraneo dalla nave dell'Ong Solidaire (ex Open Arms), sbarcheranno a Salerno. I migranti sono stati soccorsi in acque internazionali, a circa 45 miglia dalla costa libica di Tajoura. Le operazioni La Prefettura di Salerno è già... (Salernotoday.it)

Salerno - attesa per lo sbarco di 40 nuovi migranti - La Prefettura di Salerno, da quanto si apprende, e’ gia’ al lavoro per predisporre la macchina dell’accoglienza. it. . Per Salerno, si tratta del 37esimo sbarco di migranti. Tempo di lettura: < 1 minutoSbarcheranno dalla nave di una Ong mercoledi’ prossimo a Salerno circa quaranta migranti salvati nel Mediterraneo. (Anteprima24.it)

Sbarco di 53 migranti sul lungomare di Marsala nel Trapanese - Qualcuno di loro si era buttato anche in mare per raggiungere la riva a nuoto. A pochi metri dalle coste, sul Lungomare Boeo, di fronte al Monumento ai Mille, è rimasta incagliata una grande imbarcazione su cui viaggiavano 53 migranti, tra cui un bambini e una donna incinta. MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Sbarco di Migranti a Marsala, nel Trapanese. (Unlimitednews.it)