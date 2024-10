Lopinionista.it - Salute, vaccini e persone con patologie reumatologiche: un approfondimento

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il 20,4% delleaffette da una patologia reumatologica non segue la raccomandazione, dettata dalle linee guida elaborate dalla Società Italiana di Reumatologia Un’indagine quantitativa per indagare il rapporto e la relazione delleaffette dae dei loro caregiver con le principali vaccinazioni. È questo l’obiettivo dell’indagine promossa da APMARR – Associazione Nazionalecon Malattiee Rare APS ETS in collaborazione con l’istituto WeResearch Ricerche di Marketing su un campione nazionale di 402 traaffette dae loro caregiver, i cui risultati sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso l’Hotel Nazionale di Roma.