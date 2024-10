Redditi, online i 730 dei politici: Meloni sfiora i 460mila euro (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lievita il reddito della premier Giorgia Meloni, trainato, come lo scorso anno, dalle vendite dei sue autobiografie: 'Io sono Giorgia' e 'La versione di Giorgia', entrambi editi da Mondadori. La dichiarazione dei Redditi della presidente del Consiglio passa infatti dai 293.531 euro del 2023 a 459.460 euro registrati nel 2024. A riportarlo il L'articolo Redditi, online i 730 dei politici: Meloni sfiora i 460mila euro proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lievita il reddito della premier Giorgia, trainato, come lo scorso anno, dalle vendite dei sue autobiografie: 'Io sono Giorgia' e 'La versione di Giorgia', entrambi editi da Mondadori. La dichiarazione deidella presidente del Consiglio passa infatti dai 293.531del 2023 a 459.460registrati nel 2024. A riportarlo il L'articoloi 730 deiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Redditi - online i 730 dei politici : Meloni sfiora i 460mila euro - 460 euro registrati nel 2024. (Adnkronos) – Lievita il reddito della premier Giorgia Meloni, trainato, come lo scorso anno, dalle vendite dei sue autobiografie: 'Io sono Giorgia' e 'La versione di Giorgia', entrambi editi da Mondadori. La dichiarazione dei redditi della presidente del Consiglio passa infatti dai 293. (Periodicodaily.com)

Governo Meloni : resi pubblici i redditi 2024 dei parlamentari - I redditi dei membri del Parlamento italiano sono ora disponibili online, pubblicati sulle rispettive pagine ufficiali di deputati e senatori e consultabili sui siti della Camera e del Senato. it. . TI 2024 DEI POLITICI – La premier Giorgia Meloni è tra i primi a rendere noti i propri dati, evidenziando. (Dailynews24.it)

Crescita dei redditi nella politica italiana : Meloni in testa - mentre altri attendono la dichiarazione - Situazioni analoghe si riscontrano anche nel centrosinistra, dove il deputato di Azione Verde e Sinistra, Angelo Bonelli, ha dichiarato un imponibile di 102. 460 euro per l’anno 2024, in sostanziale incremento rispetto ai 293. 793 a 260. Il notevole incremento del reddito di Meloni sottolinea anche l’interesse del pubblico per le figure politiche e le loro storie personali, con i suoi scritti ... (Gaeta.it)