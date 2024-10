Polonia-Croazia, Zalewski protagonista: gol in diagonale nel primo tempo (VIDEO) (Di martedì 15 ottobre 2024) Nicola Zalewski continua ad essere protagonista in nazionale. L’esterno della Roma ha realizzato il gol del momentaneo 2-3 in Polonia-Croazia, match della quarta giornata della fase a gironi di Nations League 2024/2025. Zalewski ha vinto un duello al limite dell’area, è entrato nel rettangolo e ha lasciato partire un diagonale col mancino che non ha lasciato scampo a Livakovic. Si tratta del terzo gol in nazionale per il classe 2002, che di recente è tornato in campo con la Roma a Monza. pic.twitter.com/KgqoWDnND1 — Follow @CenterOfGoals (@HulmeAudre26426) October 15, 2024 Polonia-Croazia, Zalewski protagonista: gol in diagonale nel primo tempo (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nicolacontinua ad esserein nazionale. L’esterno della Roma ha realizzato il gol del momentaneo 2-3 in, match della quarta giornata della fase a gironi di Nations League 2024/2025.ha vinto un duello al limite dell’area, è entrato nel rettangolo e ha lasciato partire uncol mancino che non ha lasciato scampo a Livakovic. Si tratta del terzo gol in nazionale per il classe 2002, che di recente è tornato in campo con la Roma a Monza. pic.twitter.com/KgqoWDnND1 — Follow @CenterOfGoals (@HulmeAudre26426) October 15, 2024: gol innel) SportFace.

