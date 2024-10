Personale e rendiconti nel mirino. La Corte dei Conti boccia la gestione di Expo 2020 (Di martedì 15 ottobre 2024) È un bilancio con pochi chiari e molti scuri quello tratteggiato ieri dalla Corte dei Conti sull’avventura italiana all’Expo 2020 di Dubai, naturale propaggine della manifestazione milanese del 2015. Nella sua analisi sulla partecipazione italiana all’Esposizione Universale di Dubai 2020 (che in realtà si è tenuta dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, causa Covid) la Corte ha infatti rilevato “molteplici criticità”, soprattutto di natura amministrativo-contabile nella struttura commissariale, guidata da Paolo Glisenti. Personale insufficiente e impreparato A lui, come era successo per Milano, infatti, il governo aveva affidato il ruolo di gestire il “biglietto da visita del nostro Paese nel mondo”. Tuttavia la struttura di Glisenti, per i giudici, ha scontato un Personale insufficiente e spesso non all’altezza dei compiti assegnati. Lanotiziagiornale.it - Personale e rendiconti nel mirino. La Corte dei Conti boccia la gestione di Expo 2020 Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È un bilancio con pochi chiari e molti scuri quello tratteggiato ieri dalladeisull’avventura italiana all’di Dubai, naturale propaggine della manifestazione milanese del 2015. Nella sua analisi sulla partecipazione italiana all’Esposizione Universale di Dubai(che in realtà si è tenuta dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, causa Covid) laha infatti rilevato “molteplici criticità”, soprattutto di natura amministrativo-contabile nella struttura commissariale, guidata da Paolo Glisenti.insufficiente e impreparato A lui, come era successo per Milano, infatti, il governo aveva affidato il ruolo di gestire il “biglietto da visita del nostro Paese nel mondo”. Tuttavia la struttura di Glisenti, per i giudici, ha scontato uninsufficiente e spesso non all’altezza dei compiti assegnati.

