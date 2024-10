Palermo, 18 arresti per spaccio di droga nel quartiere Sperone (Di martedì 15 ottobre 2024) arresti per droga nel quartiere Sperone a Palermo. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 persone, accusate di spacciare dosi di crack. Di queste, 17 sono accusate di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, e una di spaccio di stupefacenti. Le indagini, eseguite dai poliziotti del commissariato di “Brancaccio”, hanno documentato – grazie a una serie di intercettazioni – migliaia di episodi di spaccio di crack tra il 2020 e il 2022, nei box di un'area condominiale popolare detta “ai cancelli”. Tg24.sky.it - Palermo, 18 arresti per spaccio di droga nel quartiere Sperone Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 15 ottobre 2024)pernel. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 persone, accusate di spacciare dosi di crack. Di queste, 17 sono accusate di associazione per delinquere finalizzata allodi stupefacenti, e una didi stupefacenti. Le indagini, eseguite dai poliziotti del commissariato di “Brancaccio”, hanno documentato – grazie a una serie di intercettazioni – migliaia di episodi didi crack tra il 2020 e il 2022, nei box di un'area condominiale popolare detta “ai cancelli”.

