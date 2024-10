Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Delta 2028: se fosse davvero così?

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lasarà il terzo modello del rilancio del marchio italiano. Una rinascita partita con laYpsilon e che continuerà con la Gamma nel 2025-2026, Inoltre, fattore non da poco, sembra che in Stellantis siano rimettendo in piedi un reparto sportivo dedicato ai rally con la Ypsilon Gruppo 4 già vista ufficialmente. Insomma di carne al fuoco (a differenza di brand come Maserati) sembra essercene parecchia. Il non plus ultra sarà proprio il lancio dellatra 2027 eche punterà a ripristinare i fasti degli anni ’80 e ’90 con un modello altamente appetibile. Ad oggi l’auto sembra essere solo elettrica, ma non si sa mai verso che futuro andremo. Attendiamo conferme. Intanto le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Theottle.