Napoli: imprenditore si ribella. Carabinieri arrestano 47enne per tentata estorsione (Di martedì 15 ottobre 2024) Ordinanza di custodia cautelare per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso a Napoli: arrestato un uomo Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che i Carabinieri del Nucleo Operativo Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura, nei confronti di un quarantasettenne del posto, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di un imprenditorenapoletano. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Napoli – D.D. Puntomagazine.it - Napoli: imprenditore si ribella. Carabinieri arrestano 47enne per tentata estorsione Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ordinanza di custodia cautelare peraggravata dal metodo mafioso a: arrestato un uomo Per delega del Procuratore della Repubblica di, si comunica che idel Nucleo OperativoBagnoli hanno eseguito un’ordinanza cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale disu richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura, nei confronti di un quarantasettenne del posto, gravemente indiziato del reato diaggravata dal metodo mafioso in danno di unnapoletano. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di– D.D.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Una palazzina intera ruba l'energia elettrica : blitz dei carabinieri a Napoli - 16 persone denunciate in una palazina nel cuore di Pianura (Napoli), che prelevava abusivamente l'energia elettrica dalla rete nazionale. La scoperta grazie ad un panificio abusivo. (Ilgiornale.it)

Colleferro | Valmontone. Operazione “Small Car” dei Carabinieri. Rubavano utilitarie per poi rivenderle a pezzi. Notificata ordinanza di carcerazione a due italiani residenti in provincia di Napoli - Notificata ordinanza di carcerazione a due italiani residenti in provincia di Napoli sembra essere il primo su Cronache Cittadine. . Rubavano utilitarie per poi rivenderle a pezzi. Cronache Cittadine COLLEFERRO | VALMONTONE – I Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nelle prime ore della mattinata di oggi, 11 Ottobre, hanno L'articolo Colleferro | Valmontone. (Cronachecittadine.it)

Napoli : Altra rapina a turisti. Carabinieri arrestano 29enne - è caccia al complice - Ad avere la peggio è proprio la ragazza che cade a terra. . Si tratta di 29enne cittadino marocchino, senza fissa dimora, già noto le forze dell’ordine. I militari intervengono e bloccano uno dei due rapinatori mentre il complice fugge. La turista è stata visitata da Personale del 118 e ne avrà per qualche giorno a seguito delle contusioni riportate dopo la caduta Se ti va lascia un like ... (Puntomagazine.it)