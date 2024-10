Michel, Zelensky al summit Ue per discutere il suo piano (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha invitato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky al vertice del Consiglio Europeo del 17 ottobre per "fare il punto sugli ultimi sviluppi della guerra russa contro l'Ucraina e presentare il suo piano per la vittoria". Lo rende noto Michel su X. Zelensky, a quanto si apprende, parteciperà in presenza. Quotidiano.net - Michel, Zelensky al summit Ue per discutere il suo piano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente del Consiglio europeo, Charles, ha invitato il presidente dell'Ucraina Volodymyral vertice del Consiglio Europeo del 17 ottobre per "fare il punto sugli ultimi sviluppi della guerra russa contro l'Ucraina e presentare il suoper la vittoria". Lo rende notosu X., a quanto si apprende, parteciperà in presenza.

