Meloni | Già previsto mio viaggio in Libano Tajani in Israele e Palestina

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "È già previsto il mio viaggio in Libano, mentre il ministro Tajani si sta preparando per andare in Israele e Palestina la prossima settimana. Stiamo facendo, anche con la nostra presenza, tutto quello che è possibile fare". Lo ha detto nell'aula del Senato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando dopo la discussione generale sulle comunicazioni rese in vista del Consiglio europeo del 17-18 ottobre. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "È già previsto il mio viaggio in Libano, mentre il ministro Tajani si sta preparando per andare in Israele e Palestina la prossima settimana. Stiamo facendo, anche con la nostra presenza, tutto quello che è possibile fare". Lo ha detto nell'aula del Senato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando dopo la discussione generale sulle comunicazioni rese in vista del Consiglio europeo del 17-18 ottobre. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

