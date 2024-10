Agi.it - Meloni al Senato chiede unità su Fitto e condanna gli attacchi all'Unifil

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Chiama tutti i partiti all'sulla nomina dinella nuova Commissione europea,senza mezzi termini gli"inaccettabili" dell'esercito israeliano contro le basie rivendica la bontà delle politiche del governo sull'immigrazione portando in primo piano l'accordo (nel mirino delle opposizioni) tra Roma e Tirana: in uno scenario mediorientale sempre più preoccupante per Giorgianon è tempo di dividersi sul ruolo dell'Italia in Europa e sulla politica estera. La presidente del Consiglio - inper le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre - annuncia che andrà in missione in Libano senza nascondere la sua "preoccupazione" per l'escalation in corso.