Formiche.net - Medio Oriente e Ucraina, la sfida del Consiglio Ue è la politica estera comune. Parla Fabbrini

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di martedì 15 ottobre 2024), migrazioni e competitività. La seduta dieuropeo di giovedì e venerdì si presenta con un ordine del giorno piuttosto ricco come ha fatto chiaramente capire la premier Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni almento. Attenzione, però. Non facciamoci ingannare dai titoli altisonanti. Il rischio, secondo quanto il politologo Sergiodice a Formiche.net, è quello di realizzare uneuropeo “incapace di incidere negli assetti geopolitici, in assenza di una”., laresta una chimera dalla sua prospettiva. Ma qual è il rischio di questa disomogeneità su dossier chiave come il conflitto in? Sul dossiersi manifestano tutte le ambiguità dall’Unione europea.